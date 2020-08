Na 18 jaar doorbraak in moordzaak dj rapgroep Run DMC: 2 arrestaties

De irritant­ste film­clichés: ‘Dat er een bom is gestolen en de president het zelf wel even oplost’

10:57 Zonder dag zeggen de telefoonverbinding verbreken. Een politierechercheur die niet op versterking wacht, maar in zijn of haar eentje op het gevaar afgaat. Vijanden die klaarstaan om netjes een voor een de held aan te vallen… Zo zijn er legio voorbeelden van surrealistische scènes in films en series die de kijker irriteren. NetflixNL gaf op Twitter een aanzet tot het delen van dergelijke ergernissen: ‘Dat iemand haastig de tv aanzet voor specifiek nieuws en dat dat nieuws ook precies bezig is.’ Vervolgens haakte de twittergemeente gretig aan. Een bloemlezing.