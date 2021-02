Na 25 jaar laat ook manager Marilyn Manson hem vallen na ophef

miljoen kijkers Trotse Rob Kemps grapt om ‘doodenge’ imitatie in TV Kantine: ‘Het is niet mijn knapste versie’

5 februari Een persiflage van De Slimste Mens-winnaar Rob Kemps in het RTL 4-programma De TV Kantine heeft gisteren voor behoorlijk wat verbazing gezorgd. Ruim een miljoen mensen zagen de uitzending en talloze kijkers vroegen zich op sociale media af wat er met het gezicht van de carnavalsartiest was gebeurd. ‘Doodeng. Hier ga ik zeker een nachtmerrie van krijgen’, klonk het onder meer op Twitter. In een reactie laat Kemps weten supertrots te zijn. ,,Het is misschien niet mijn knapste versie, maar kom op: je zit in de TV Kantine! Dat is echt de hoogst haalbare eer.”