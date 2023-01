Na acht jaar komt Madonna weer naar Nederland, maar wat is er nog over van het icoon van weleer?

Wat mogen fans nog verwachten van Madonna: The Celebration Tour , waarmee ze na acht jaar weer eens naar Nederland komt . Scoorde de 64-jarige zangeres vroeger hit na hit met klassiekers als Like a virgin en Vogue , tegenwoordig haalt ze vooral het nieuws met bizarre TikTok-filmpjes, knettervalse optredens (toch, Emma Wortelboer?) en vriendjes die jonger zijn dan haar oudste dochter.

Het beeld van het Eurovisie Songfestival 2019 blijft bij velen hangen als het gaat om Madonna. Rond haar meest recente plaat Madame X - waarvan overigens slechts 500.000 exemplaren, een schijntje voor Madonna, werden verkocht - stond ze op het podium in Israël. Van zingen was niet echt sprake, het was een pijnlijke afgang voor de artiest die toch als bijnaam de Queen of Pop heeft. Het ontlokte Emma Wortelboer, die de punten voor Nederland uitreikte, zelfs de uitspraak: ,,Ik ben zo dankbaar voor de autotune van Madonna.”

Ondertussen worden haar filmpjes op TikTok en Instagram, die laatste veegde ze onlangs helemaal leeg, de laatste jaren steeds extremer in een roep om aandacht. Zo zien we haar rondlopen in een BDSM-outfit, lingerie of zelfs volledig ontbloot. Ook de plastisch chirurg kan regelmatig een bezoekje van haar verwachten om haar gezicht verder te boetseren. Als er kritiek komt, reageert Madonna: ,,Ik ga me niet verontschuldigen omdat ik iconisch ben.”

Volledig scherm Madonna, links ten tijde van 'Like a prayer', rechts anno 2022 op Instagram. © KOS/Instagram

Neerwaartse spiraal

Volgens choreograaf Brad Jeffries, die jarenlang met Madonna werkte, heeft de popdiva niemand meer in haar entourage die haar tegenspreekt, vertelde hij tegen The Chronicle. De neerwaartse spiraal van vreemd gedrag is volgens haar vrienden begonnen toen haar publiciste, Liz Rosenberg, in 2015 met pensioen ging: ,,Liz zou haar kunnen tegenspreken. Nu zorgt niemand echt voor haar.”

Quote Vaak is het leeftijds­ver­schil op mentaal vlak te groot. Ik voel me veel jonger dan die jongens Madonna

Hoewel ze creatief geregeld ontspoord lijkt, is de band met haar gezin nog altijd goed. Haar zes kinderen - Lourdes (26), Rocco (22) en de geadopteerde David (17), Mercy (16), en tweeling Stelle en Esther (10) vierden afgelopen jaar nog gezellig Thanksgiving bij haar.

Volledig scherm Madonna en haar kinderen op Thanksgiving. © Instagram Madonna

Opvallend is dat ze op dit moment een relatie heeft - al is die benaming voor de korte romances die Madonna de afgelopen jaren heeft wellicht te groot - met model Andrew Darnell. Met zijn 23 lentes net drie jaar jonger dan dochter Lourdes. Madonna zegt daar zelf over ,,Ach, ik voel me eeuwig jong. In bed is er met die jongens altijd een klik, maar vaak is het leeftijdsverschil op mentaal vlak te groot. Ik voel me veel jonger dan zij.”

Tijdens The Celebration Tour staat Madonna stil bij haar rijk gevulde solocarrière die van start ging eind 1982. Nadien volgden tientallen hits, van Like a virgin (1984) en Vogue (1990) tot Frozen (1998) en Hung up (2005). Wereldwijd verkocht ze meer dan 300 miljoen albums - nog steeds is ze de solozangeres die de meeste platen ooit verkocht. Of ze dat vocaal allemaal nog aankan, is de grote vraag. Wie nieuwsgierig is kan vanaf 20 januari kaartjes kopen voor de show op 1 december 2023 in de Ziggo Dome in Amsterdam.

