Na acht weken Meau een nieuwe nummer 1 in de Top 40

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 26 februari. In de lijst zien we 4 binnenkomers, 10 zittenblijvers, 12 stijgers en 14 zakkers.

36 (--) THE JOKER AND THE QUEEN- Ed Sheeran feat. Taylor Swift

De Top 40-loopbaan van Ed Sheeran begon in 2011 en leverde hem inmiddels 25 hits op. Taylor Swift stond al in 2009 in de lijst maar wist sindsdien met 13 hits in de lijst te komen. De twee wisten elkaar in 2013 al te vinden voor een duet: Everything Has Changed. Meer dan een Tipparade-notering zat er toen voor een samenwerking tussen Ed en Taylor niet in. Dat is nu wel anders met The Joker And The Queen dat, na Bad Habits, Shivers en Overpass Graffiti, de vierde single is van het album Equals. Deze week is de track nieuw op nummer 36.

16 (--) JE BLIK RICHTING MIJ- Bankzitters

Russo produceerde al tracks voor Jebroer, Glen Faria en Josylvio. Vorig jaar mocht hij zich inzetten voor nummers van de Bankzitters. Na Stapelgek – dat vorige week een Zapp Award kreeg – en de track Baldadig volgde dit jaar het nummer Je Blik Richting Mij.

De Bankzitters hebben op YouTube inmiddels dik 600.000 volgers en datzelfde aantal hebben ze inmiddels ook iedere maand als luisteraars op Spotify. Lees hier ons interview met hen. Deze week maken ze, op nummer 16, hun debuut in de Top 40.

10 (11) HURRICANE- Ofenbach & Ella Henderson

Hurricane van Ofenbach en Ella Henderson kwam halverwege oktober vorig jaar binnen in de Top 40. Inmiddels stond de track al twee weken in de top 10 maar de afgelopen vijf weken niet. Deze week keert Hurricane terug in het bovenste kwart en dat terwijl het nummer al 20 weken in de lijst staat. Dat is, in dik 57 jaar Top 40, pas 9 keer eerder gebeurd. De laatste hit die zo laat nog terug wist te keren in de top 10 was Cheap Thrills van Sia en Sean Paul in 2016. Nu dus Hurricane - dat deze week een plekje klimt naar nummer 10.

1 ( 2) THE MOTTO- Tiësto & Ava Max

Kris Kross Amsterdam, Antoon en Sigourney K staan voor de vierde achtereenvolgende week op nummer 3 met Vluchtstrook. Meau moet, na acht weken op nummer 1, genoegen nemen met de tweede plek en dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Tiësto en Ava Max hadden er 15 weken voor nodig maar met The Motto kunnen ze nu allebei hun tweede nummer 1-hit bijschrijven. Tiësto stond al 7 weken op 1 met The Business en Ava Max stond 3 weken op die plek met Sweet But Psycho.

