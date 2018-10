Na alle ophef: The Simpsons schrapt ‘racistisch’ personage Apu

Het personage van Apu is al sinds het allereerste seizoen uit 1990 te zien in The Simpsons. De laatste jaren kwam er echter steeds meer kritiek, omdat hij zou te stereotiep zou worden afgebeeld. “Het is puur racisme”, klonk het. ,,Apu is niet grappig. Hij wordt gewoon uitgelachen omdat hij een Indiër is met een vreemd accent.”