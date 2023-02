Na de dood van haar moeder verkoopt scholier Rochelle haar ziel aan een duivelse app

RecensieWat beogen de makers, die zich The Clarkson Twins noemen, met de Britse horrorserie Red rose ? Een waarschuwing tegen onze verslaving aan de smartphone? Of domweg weer de zoveelste poging om tieners de stuipen op het lijf te jagen?

Alles begint met een app die de middelbare scholiere Rochelle na lang aarzelen downloadt. Red rose heet de applicatie die van alles lijkt te beloven. Het is een soort geest uit de fles. Doe drie wensen en alles komt goed.

Rochelle kan wel wat hulp gebruiken. Haar moeder pleegde recentelijk zelfmoord. Zij moet in haar schaarse vrije tijd voor haar tweelingzusjes zorgen. Omdat vader geen vast inkomen heeft, staat zij vaak in de rij bij de voedselbank. Met haar hoodie diep over haar hoofd getrokken.

Geen wonder dat Rochelle haar ziel min of meer verkoopt aan de duivel. Red rose is een app uit de hel. Binnen de kortste keren wordt haar leven geregeerd door deze opdringerige app die haar chanteert, kleineert en zelfs schokt met beelden van haar overleden moeder.

De achtdelige serie graaft wat dieper in de gevoelswereld van Rochelle en haar leeftijdsgenoten dan vergelijkbare films en series uit Hollywood plegen te doen. De relatie tussen de tieners en hun ouders, vooral de moeders, is een terugkerend thema. Moeders die zelf met nieuwe vriendjes op de proppen komen terwijl hun dochters die vrijheid niet wordt gegund.

Op papier lijkt het uitgangspunt van Red Rose niet bijster origineel. Digitale horror is vaker gebruikt in seriedrama, maar zelden is de impact van kwaadaardige software zo heftig uitgewerkt als in deze reeks. De tweeling Paul en Michael Clarkson gebruikt de omgeving van het Noord-Engelse Bolton, waar beiden opgroeiden, als decor voor hun verhaal. Maar de psychologie die achter hun bedenksel schuilt - inspelend op de onzekerheden van tieners -is de ware attractie van Red rose.

