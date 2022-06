Na deelname ‘Ik Vertrek’ zorgden corona en natuurbrand voor flinke kopzorgen bij Jurgen en Marieke

Lieftink en Legters hadden niet kunnen bevroeden in welke avonturen ze terecht zouden komen, toen ze Dinxperlo en Halle eind 2019 verruilden voor een Bed & Wine in Tresnuraghes. ,,Een avontuur op zich natuurlijk. En we hebben meegewerkt aan het televisieprogramma Ik Vertrek. Achteraf gezien weet ik niet of we opnieuw mee zouden doen. Alles wordt uitvergroot en dat kwartje viel niet altijd de goede kant op”, vertelt Legters.