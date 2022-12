Na drie jaar weer lesbisch koppel in Married at first sight

Vorig jaar was het experiment bijzonder succesvol. Maar liefst twee koppels zijn nog steeds gelukkig samen, namelijk Sonny en Dylan en Rowan en Astleigh. Het is de experts gelukt om, na drie jaar, weer een match te maken tussen twee vrouwen. Eerder trouwden Ingeborg en Chantal, maar dat huwelijk hield helaas geen stand.

Astleigh en Rowan van Married At First Sight zetten nieuwe stap in relatie

Expert Patrick van Veen is er blij mee dat het dit seizoen gelukt is om van de aanmeldingen een geschikte, vrouwelijke match te maken. ,,Dit heeft het experiment nodig. Met heterokoppels en ook mannenstellen hebben we nu best wat ervaring. Maar dat was niet het geval bij relaties tussen twee vrouwen’’, zegt hij. ,,Op papier is dit een perfecte match en de tijd zal het leren.’’