Na drie kwartier College Tour met Jutta Leerdam had ik alleen maar al mijn vooroordelen bevestigd gezien

Jutta Leerdam vertelt over duistere kanten schaatscar­riè­re: ‘Ik word misselijk als ik dit terugzie’

Jutta Leerdam is een van de meest succesvolle Nederlandse schaatssters van de afgelopen jaren. Maar dat het leven van een topsporter lang niet altijd over rozen gaat, weet de 24-jarige Westlandse als geen ander. Zondagavond was ze te gast bij College Tour en sprak ze honderduit over haar eetprobleem, haar duisterste periode in het schaatsen en haar controversiële relatie met Jake Paul.