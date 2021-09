Na gisteravond durf ik wel te voorspellen wie de Televizier Ring in elk geval níet wint

Zoontje Ronan Keating met spoed opgenomen in ziekenhuis

23 september Ronan Keating maakt zich grote zorgen nu zijn zoontje met spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Op Instagram deelde de Boyzone-zanger vandaag twee foto’s van de vierjarige Cooper in een ziekenhuisbed. Op een ervan heeft hij een zuurstofmasker op.