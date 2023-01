Na het verhaal van Anna kon ik niets meer met mijn cynische gedachten over DNA Singers

Win een backstage tour en tickets voor Qmusic Top 40 Awards

Op 3 februari is het zover: de Qmusic Top 40 Awards in Rotterdam Ahoy. Hét jaarlijkse evenement waar de meest succesvolle artiesten van het afgelopen jaar in het zonnetje worden gezet. Via het AD maak je kans op twee backstagekaarten, inclusief rondleiding backstage, en op kaarten voor de awardshow zelf.

12 januari