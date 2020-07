Na het zien van Srebrenica hoop ik op eerherstel voor al die jongens en meiden

Toch nog even over Srebrenica- de machteloze missie van Dutchbat, het indringende interviewdrieluik van Coen Verbraak dat de NPO deze week uitzendt en waar ik gisteren ook al over kort over schreef. Het laat me namelijk niet los. De verhalen van al die mannen en vrouwen die daar namens Nederland en de Verenigde Naties in 1995 in de hel belanden, de blik in hun ogen waarmee ze in de camera kijken als ze het over de verschrikkingen hebben, de oude videobeelden waar Verbraak de hand op heeft weten te leggen: vluchtelingenmassa’s bij de compound, huilende kinderen, hulpeloos ogende blauwhelmen, bussen vol mannen die wegrijden, een intimiderende Mladic, moordlustige Serviërs, kille liquidaties, bergen lijken.



Die Dutchbatters zijn veelal van mijn leeftijd. Wat betekent dat ze in 1995 ongeveer negentien waren. Halve kinderen nog. Ik studeerde net, ontdekte een heel nieuw leven. Die oorlog in voormalig Joegoslavië interesseerde me amper. Zij dachten heel naïef de bevolking in Bosnië te gaan helpen, de vrede te bewaren. En vooruit, het avontuur lokte.



Een vertelde er dat hij fan was van de dramaserie Tour of Duty en daarom maar de bon van Defensie uit het programmablad invulde. Juist dat detail sneed door mijn ziel. Ik stelde me ineens voor hoe mijn eigen zoon over een paar jaar achteloos meldt: ‘ma, ik ben redelijk goed in Fortnite dus misschien ga ik ook maar een paar jaar het leger in. Beetje wat van de wereld zien en mensen beschermen.’