Na James Bond weer filmrelease uitgesteld, producenten vrezen slecht jaar

Werd vorige week de James Bond-film No Time to Die nog uitgesteld tot november, nu is ook de animatiefilm Peter Rabbit 2: The Runaway (Pieter Konijn) voorlopig uitgesteld van het paasweekeinde naar augustus, meldt onder meer BBC News. Deel één van de film wist in 2018 nog 456.190 bezoekers naar de Nederlandse bioscoopzalen te lokken, toen dit ook net voor Pasen uitkwam. Wereldwijd haalde de film 310 miljoen euro op.



Filmproducenten vrezen dat films die binnenkort uitkomen nauwelijks nog geld in het laatje brengen. Door het coronavirus zijn bioscopen dicht in China, Italië en delen van Frankrijk. Ondanks dat de ticketverkoop in belangrijke markten als de VS en Engeland nog redelijk lijkt, is er wel vrees dat daar komende tijd verandering in komt.

‘Er draaien geen grote trekkers’

Zo maken bioscopen zich op voor een zeer lastig jaar, al wil branchevereniging nu niet vertellen of er meer bioscoopstoelen leeg blijven in Nederland. ,,Wij doen daar maar één keer per jaar uitspraken over, in goede en slechte tijden", stelt de woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters. De grootste bioscoopketen van Nederland, Pathé, zegt ook maar één keer per jaar bezoekcijfers te willen delen.

Een woordvoerder van Kinepolis geeft wel aan dat het rustig is. ,,Maar er draaien momenteel ook geen grote trekkers. Wij denken daarom dat de impact tot nu toe nog beperkt is. We hopen niet dat er nog meer films uitgesteld worden. Maar op dit soort beslissingen hebben wij geen invloed. Dit speelt allemaal op zo'n wereldwijde schaal, dat uiteindelijk iedereen de impact wel zal gaan voelen.”

Voorlopig hebben de Nederlandse bioscopen in elk geval nog geen voorstellingen geschrapt, geven de ketens aan. ,,We volgen de de adviezen van de GGD en het RIVM, maar er is nog geen aanleiding om bioscopen te sluiten”, stelt Pathé, dat 30 bioscopen in Nederland heeft. Ook Kinepolis draait met zijn vijftien bioscopen ‘op normale capaciteit’. ,,Verder bekijken we de situatie van dag tot dag en volgen wij de adviezen van het RIVM rondom preventie en hygiëne. Dat geldt ook voor maatregelen voor onze medewerkers.”

