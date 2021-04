Na Kylie Jenner is nu ook Kim Kardashian officieel miljardair

Kardashian heeft haar vermogen opgebouwd door middel van haar twee bedrijven: KKW Beauty en Skims. Het eerste is een make-uplijn, het tweede een kledingmerk. Ook haar realityserie Keeping up with the Kardashians, haar eigen app en een stickercollectie droegen bij aan het flinke vermogen van Kardashian. In oktober stond haar vermogen nog op zo’n 780 miljoen dollar (659 miljoen euro).



In juli vorig jaar werd KimK door haar intussen ex-man Kanye West (43) al uitgeroepen tot miljardair. ,,Ik ben zo trots op mijn mooie vrouw, omdat ze officieel een vermogen van een miljard euro heeft. Je hebt de gekste stormen doorstaan en nu schijnt het licht van God op jou en onze familie”, schreef hij toen. Dat nieuws werd toen echter snel ontkend door Forbes.