Na Ministars en The Floor wilde ik de tv het raam uit te smijten, maar gelukkig kwam er nóg een programma

Quizpro­gram­ma The Floor met Edson da Graça van start met 816.000 kijkers

NPO1 was opvallend populair bij de kijkers afgelopen zondag. De eerste acht programma’s in de lijst van best bekeken uitzendingen waren te zien op de zender. Pas op plek 9 staat een programma van RTL4, de quiz The Floor met Edson da Graça, met 816.000 kijkers

9:14