Na publieke excuses duiken nog meer pesttweets van Chrissy Teigen op

Niet lang daarna deelde Costello, een oud-deelnemer van Project Runway, zijn verhaal. Hij vertelt dat er in 2014 een plaatje werd gedeeld op social media van een racistische uitspraak die hij zou hebben gedaan. Dat bleek later te zijn gephotoshopt en werd verwijderd door Instagram. De modeontwerper laat met screenshots zien dat hij Teigen meerdere keren heeft benaderd per dm om uit te leggen dat de post nep was. Ze stuurde hem berichten terug waarin ze onder meer zei: ,,Racistische mensen zoals jij verdienen het om te lijden en te sterven’’ en ,,Je carrière is over, let maar op’’.