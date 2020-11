Na succes van nieuw boek: derde seizoen Hendrik Groen op komst

Deze week waren de hoofdrolspelers van Hendrik Groen te gast bij M om te praten over het succes van de boeken en de serie. Aanleiding was dat het laatste boek Hendrik Groen, Opgewekt naar de eindstreep, op één is binnengekomen in de Bestseller Top 60. Tv-columnist Angela de Jong bleef na afloop vertwijfeld achter. Komt er een derde serie vroeg ze zich af? ,,We zijn ermee bezig’’, laat een enthousiaste Slagter weten op de vraag of de omroep mogelijkheden ziet voor een derde reeks.