Na succes van The Last Dance ook serie over Tom Brady

De serie bestaat uit negen afleveringen, gelijk aan het aantal keer dat Brady in de finale om de Super Bowl stond met New England Patriots. Zes keer stapte de quarterback als winnaar van het veld, drie keer als verliezer. Brady, die is getrouwd met Gisele Bündchen, vertelt in de documentaire zijn verhaal van die negen finales. De Amerikaan stapte onlangs na twintig jaar bij de Patriots over naar Tampa Bay Buccaneers.



De tiendelige documentaire over voormalig topbasketballer Michael Jordan was een groot succes. The Last Dance trok in de VS gemiddeld 12,8 miljoen kijkers per aflevering.