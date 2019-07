Na succes van Undercover zet Netflix vol in op Nederlands aanbod

Amanda Balk terug bij ex Stavros ondanks wietschan­daal

14:11 Amanda Balk is weer terug bij haar ex Stavros T. De Griekse Stavros werd vorig jaar opgepakt wegens betrokkenheid bij de exploitatie van hennepkwekerijen. Vlak daarna vroeg Amanda de scheiding aan. Dat verzoek is nu van de baan. ‘Mensen die bij elkaar horen, zullen altijd hun weg naar elkaar terugvinden’, schrijft de realityster vandaag op Instagram.