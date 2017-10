Na Wietze bij Shownieuws, nu Mattie bij RTL Boulevard

Alcohol, pijnstillers en opnames: de opkomst en neergang van Avicii

20:33 Deejay en producer Avicii is afgelopen jaar maar net op tijd gestopt met het geven van optredens. Vrienden van het Zweedse wonderkind Tim Bergling zeggen in de documentaire True Stories, die vanaf donderdag in de bioscopen te zien is, dat hij zo uitgeput was dat ze er voor vreesden dat hij tot de ‘Club van 27’ was gaan behoren. Lid van die fictieve vereniging zijn op hun 27ste gestorven popsterren als Jim Morrison en Amy Winehouse.