Na zware tijd mooi nieuws voor Anouk Hoogendijk: tweede kindje op komst

De kleine Sonny klimt op de foto over een hek heen. Uit zijn achterzak valt bijna de echofoto. ‘Sonny probeerde de foto in zijn achterzak te houden, maar kon niet wachten om het nieuws te delen', schrijft Hoogendijk er trots bij. Op een volgende foto is haar vriend Pieter, Sonny en Hoogendijk zelf te zien met de echofoto duidelijk in beeld. Ze sluit af met de tekst: ‘Extreem blij na alles.’



Daarmee doelt ze op de moeilijke tijd waar ze door heen is gegaan met zwangerschappen. Ze deelde in december vorig jaar een openhartig verhaal over een tweede miskraam. ‘Na acht weken zwangerschap kregen we te horen dat het een miskraam was en heeft het zes weken geduurd om alles goed m’n lichaam uit te krijgen’, vertelde ze toen op Instagram.



‘Het liefst sluit ik mezelf nu wekenlang op en verstop ik me lekker onder mijn dekens’, zei ze toen. ‘Maar ik weet dat er helaas velen zijn, die met dit soort tegenslagen te maken krijgen. Ik denk dat het goed is dat we dat bespreekbaar maken en elkaar daarin steunen. Daarnaast wil ik ook niet doen alsof het goed met me gaat, terwijl dat nu even niet zo is. Dat kost energie en die heb ik nu niet.’



Nu is er dus goed nieuws. Hoeveel weken Hoogendijk zwanger is, heeft ze niet bekendgemaakt.