Naaktdating valt buiten kijkcijfer-top 25

Frank Masmeijer vecht uitleve­ring aan België aan

6:39 De rechtbank in Amsterdam behandelt vandaag de uitleveringszaak tegen Frank Masmeijer. De voormalig-tv-presentator is in België vorig jaar veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een drugszaak. De Belgische autoriteiten hebben om zijn uitlevering verzocht.