Naakte Maik showt afgetrainde lichaam en Ellemieke beleeft geluksmomentje

Danny Vera over zelfgeko­zen dood vader: ‘Het doet pijn, maar ik heb er begrip voor’

7:13 Danny Vera heeft vanavond in De Geknipte Gast op NPO 2 openhartig gesproken over de dood van zijn vader. Die koos er in 2016 zelf voor uit het leven te stappen. De 44-jarige zanger had er verdriet van, maar begreep de keuze helemaal. ,,Daar heb je je vrijheid als mens voor.”