Naamgenoot van Welmoed Sijtsma: ‘Ze hoeft maar íets te doen of ik merk het’

Podcast Zij zegt ‘Het geklaag van Yvonne Coldeweij­er is hypocrisie ten top’

In de wekelijkse podcast en column Zij zegt kijkt AD-columnist Debby Gerritsen vanuit een vrouwelijk perspectief naar het nieuws van de afgelopen week. Wat viel op? Hierover praat ze met een vast panel van vrouwelijke experts. Deze week gaat Debby in gesprek met informatierechtjuriste Charlotte Meidersma over de opkomst van juicekanalen: ,,Het geklaag van Yvonne Coldeweijer is hypocrisie ten top.” Luister mee.

7:50