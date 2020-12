Nabestaanden Roald Dahl bieden excuses aan voor antisemitische uitspraken

video Roald Dahl vaker voorgele­zen dan kinderko­ran op islamiti­sche school in Deventer

17 maart Kinderen integreren niet op islamitische scholen en krijgen les in het Turks of Arabisch. Niets is minder waar op De Zonnebloem in Deventer, de islamitische school die tot de besten van de stad behoort. Een schooldag in het spoor van de 9-jarige Wahab.