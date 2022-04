Nadia Moussaid openhartig over embryoselectie: ‘Wat je als vrouw allemaal moet ondergaan’

Juist toen het stel in 2019 bezig was om zwanger te worden, werd bij Geert vastgesteld dat hij drager is van het Lynch-syndroom. Dat is een erfelijke aandoening die een verhoogde kans geeft op het ontstaan van darmkanker. ,,Dat gen kan hij doorgeven”, vertelt Moussaid in het BNNVara-programma. ,,De kans dat je ziek wordt, is echt heel groot. Hij is zelf zijn beide ouders verloren aan die ziekte. Wij willen niet een kindje op de wereld zetten dat dat gen ook heeft. Je moet dan vanaf je achttiende zwaar gecontroleerd worden.”



Om toch hun kinderwens na te jagen, doet het koppel aan embryoselectie. ,,In het lab worden er dan embryo's gemaakt", legt Moussaid uit. ,,Allemaal heel romantisch, not! Dan kunnen ze kijken welke van die embryo's dat gen hebben en welke niet. Die dat gen hebben, worden vernietigd. Dat is heel surrealistisch, maar dan hou je dus gezonde embryo's over. Daar zijn we al een paar jaar mee bezig.”