Nadia Moussaid over de ziekte van haar vriend: ‘Onze wereld stortte in’

In maart vorig jaar zou in PS van de Week een interview worden afgedrukt met Nadia Moussaid. De presentatrice was gekozen tot nummer 1 van De Kleurrijke Top 100 en had als vervanger van Eva Jinek furore gemaakt. Moussaid was net begonnen bij de VPRO, waar ze een aflevering zou gaan maken voor de nieuwe serie van In Europa van Geert Mak. Kortom: de wereld lag aan haar voeten. Collega Marcel Wiegman deed het gesprek, de tekst was af, de foto’s waren gemaakt.