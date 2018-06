Nadia Moussaid vervangt met 'Laat op Eén' Eva Jinek tijdens verlof

Eind mei werd bekend dat Jinek na 3 augustus met verlof zou gaan. Het was al bekend dat collega Jeroen Pauw eerder van vakantie zou terugkeren om per 3 september het stokje van haar over te nemen.

Jochem de Jong, mediadirecteur KRO-NCRV licht in een verklaring de keuze voor Moussaid toe: ,,Nadia is een talentvolle presentator met een scherp journalistiek oog. Ze heeft in het verleden laten zien dat ze de kijker op eigen wijze kan meenemen in de gesprekken aan tafel. Nadia is een uitstekende vervanger tijdens het zwangerschapsverlof van Eva.”