Nagelbijten voor Glennis Grace na daverende show halve finale America's Got Talent

Of de 40-jarige Glennis door is naar de finale van de populaire talentenjacht weet ze nog niet. Dat wordt volgende nacht bekend.

Glennis kwam goed beslagen ten ijs nadat ze zich midden in Hollywood een dikke week in alle rust op de hysterische show kon voorbereiden. Na de allerlaatste soundchecks toonde ze zich gisteren 'dik tevreden'. Ze oefende haar ballade - die door de producenten werd gekozen - zeker 20 keer voor de draaiende camera's. Of het genoeg is voor een plaats in de finale blijft afwachten. De ruim 12 miljoen Amerikanen die Glennis' show thuis op de bank zagen, kunnen de komende uren op haar stemmen. Donderdagnacht (Nederlandse tijd) wordt duidelijk of ze een stapje dichterbij haar American dream, het winnen van AGT, komt.