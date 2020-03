Nam de Mol een weekje rust of bouwde hij verder aan zijn masterplan?

Gudo breekt, ook met de finale in zicht, zijn hoofd over dit seizoen. Zijn hoofdverdachte verdiende gisteren ineens als enige een (weliswaar bescheiden) geldbedrag voor de pot. Maar is het een reden om de tunnel uit te lopen?



Onthoud wel: dé Mol is de persoon die het programma monteert en met doelbewust zaken buiten beeld houden voor het grote twijfelen zorgt. Drijven de makers de kijker tot waanzin dit jaar? Toch zijn er weer enkele hints die het doornemen meer dan waard zijn.



Graaf vooral mee. Is je iets opgevallen dat je met Gudo wilt delen? Mail naar: mol@ad.nl