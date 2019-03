Nance gaat dronken geschiedenisles geven op tv

In Drunk History worden de kijkers bijgepraat over de vaderlandse geschiedenis. Zo gaat het onder meer over Mata Hari, de legende van Kenau en de ontsnapping van Hugo de Groot. Bekende acteurs spelen de scènes na.



De serie, die vanaf 15 april te zien is op Comedy Central, is gebaseerd op een gelijknamig format dat eerder al versies had in landen als Mexico, Engeland en Australië. Welke andere sterren zich beneveld aan een geschiedenisles wagen, wordt de komende weken bekendgemaakt.