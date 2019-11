Nance keert terug bij dancegroep Twenty 4 Seven

Nance maakte tussen 1989 en 1996 deel uit van de formatie, maar stapte uit de groep om aan haar solocarrière te werken. Ze maakte haar debuut als presentatrice op TMF en was later onder meer te zien op zenders als RTL 5, TROS en SBS 6. Bij die laatste werd haar contract in 2012 niet verlengd.



Nu blijkt dat het bloed toch kruipt waar het niet gaan kan. ,,Ondanks dat ik na mijn vertrek bij Twenty 4 Seven nog vaak genoeg op de bühne heb gestaan, miste ik wel de fans en het publiek die speciaal voor Twenty 4 Seven naar de shows kwamen”, vertelt de 46-jarige zangeres. ,,Ook zag ik mijn collega’s optreden op 90's festivals en ik heb altijd gedacht dat ik daar ook graag weer eens zou willen staan.”



Het balletje ging deze zomer rollen nadat Nance een reünie had met haar collega's uit de jaren 90, Captain Hollywood en Jacks en Hanks ,,Het toeval wilde dat Ruud van Rijen me in die periode heeft gevraagd of ik weer onder de naam Twenty 4 Seven zou willen optreden. Voor mij was 1 en 1 dus 3 in dit geval”, verklaart ze. Ze vervolgt: ,,Ik mag weer de hits zingen waar ik me zo bij thuis voel.”



Het trio gaat vanaf maart 2020 wereldwijd optreden onder de naam Twenty 4 Seven ft. Nance, Jacks & Hanks.