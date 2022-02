Naomi Campbell (51) met 9 maanden oude dochter op cover van Vogue

Campbell maakte in mei bekend dat ze moeder is geworden. Daarmee verbaasde ze vriend en vijand, want kort ervoor liep ze nog een modeshow, zonder zwangere buik. In het interview bij de fotoshoot van Vogue vertelt ze dat de mensen die ervan op de hoogte waren dat ze een kind zou krijgen op één hand te tellen waren. De naam van haar dochter maakt de Britse niet bekend. Wel wil ze een misverstand uit de wereld helpen: ,,Ze is niet geadopteerd, ze is mijn kind.” Waarschijnlijk is het kind gedragen door een draagmoeder.

De baby is al een echte jetsetter, want Campbell neemt de kleine overal mee naartoe als ze reist voor werk. Het topmodel loopt nog volop modeshows, al is dat soms wat ‘zenuwslopend’ tussen de veel jongere modellen. De Britse geeft toe dat ze meer lol in haar werk had toen ze samen met Linda Evangelista, Cindy Crawford en Christy Turlington de eerste generatie supermodellen vormde. ,,We werkten hard. Maar we vonden het allemaal zo leuk en spoorden elkaar aan. We deden acht shows per dag en feestten ‘s avonds nog met de ontwerpers. Ik vraag me soms af of de jonge modellen van nu ons bij zouden hebben kunnen houden.”