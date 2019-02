Nasrdin Dchar: Nederland is mijn thuis, in Marokko heb ik een huis

Interview WIDM-Ja­mie: Ik raak niet zo onderstebo­ven van beroemd­heid

6:30 Jamie Trenité knokt al jaren voor een succesvolle carrière in tv-land. Na veel vallen en opstaan lijkt dat nu dan eindelijk te lukken, mede dankzij Wie is de Mol?. Wie is die opvallende krullenbol eigenlijk? ,,Door mijn opvoeding zal ik ondanks alle aandacht niet snel van het padje raken.’’