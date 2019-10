Natalie Imbruglia (44) krijgt eerste kindje via IVF

Video Kim Kardashian prijst klimaatac­ti­vis­te Greta: Ik wil met haar dineren

8 oktober Kim Kardashian heeft vanmiddag vol lof gesproken over klimaatactiviste Greta Thunberg. De 38-jarige realityster prees het jonge meisje om haar ‘moedige’ optreden in de media en zei dat ze Thunbergs zorgen over klimaatverandering deelde. ,,Ze is zo dapper om op te staan tegen volwassenen. En iemand die zo open en eerlijk is, dat is precies wat we nodig hebben.’’