Natasha Bedingfield gaat nieuwe jaar in als moeder

video Spannende preview nieuwe Flikken Maastricht online

13:48 Het nieuwe en twaalfde seizoen van Flikken Maastricht is vanaf vrijdag 2 maart te zien op NPO 1. AVROTROS maakte de datum vandaag bekend, samen met de eerste beelden. In de trailer is te zien dat in ieder geval Victor Reinier en Carly Wijs weer van de partij zijn.