Natasja, Caroline en Angela nemen Five Days Inside over, Eddy Zoëy naar Boulevard

Van Erven Dorens legt de presentatie van Five Days Inside, dat vorig jaar nog goed was voor een Gouden Televizier Ring, naast zich neer. Dat heeft alles te maken met de komst van zijn eigen talkshow: de presentator heeft er simpelweg geen tijd meer voor. Om het gat op te vullen heeft programmadirecteur Peter van der Vorst besloten niet één, maar drie nieuwe gezichten op het programma te zetten. Het gaat om Natasja Froger, Caroline Tensen en Angela Groothuizen. Het drietal gaat het programma echter niet gezamenlijk presenteren. De dames zijn afzonderlijk van elkaar in de afleveringen te zien.



Van der Vorst komt met nog meer nieuws. Zo wordt Beau van Erven Dorens in RTL Boulevard opgevolgd door Eddy Zoëy. ,,Een heel bewuste keuze. Hij is al een paar jaar weg uit de showbizzwereld, maar hij heeft heel veel kennis en een duidelijke mening over dingen”, verklaart Van der Vorst.