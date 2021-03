Nathan Evans met Wellerman voor vierde week op rij populairste Top 40-hit

Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 20 maart. In de lijst zien we 2 zittenblijvers, 3 binnenkomers, 17 stijgers en 18 zakkers.

36 (--) FOLLOW YOU- Imagine Dragons

Vooruitlopend op het vijfde album bracht Imagine Dragons vorige week twee nummers tegelijk uit: Cutthroat en Follow You. Dat waren meteen ook de eerste nummers van de Amerikaanse band nadat in 2018 het album Origins verscheen. Zanger Dan Reynolds schreef Follow You nadat hij een berichtje kreeg van zijn ‘bijna’ ex-vrouw. De twee hadden ruim een half jaar lang alleen contact via advocaten om de scheiding te regelen. Ze zagen in dat ze samen toch beter af waren. Follow You was vorige week Alarmschijf en is nu de 13e hit voor Imagine Dragons.

23 (35) LEAVE THE DOOR OPEN- Silk Sonic

Bijna drie jaar geleden namen we in de Top 40 afscheid van Bruno Mars die toen met Finesse zijn twintigste hit pakte. De 35-jarige Amerikaan had tijdens zijn 24K Magic Tour goede contacten weten op te bouwen met Anderson .Paak en met hem besloot hij een nieuw project te beginnen – Silk Sonic. De eerste single van die groep is Leave The Door Open en vorige week al wist die track op nummer 35 binnen te komen. Deze week is het een van de twee snelst stijgende hits; met 12 plaatsen winst komt Silk Sonic op nummer 23.

3 ( 5) 501- Bilal Wahib feat. Ronnie Flex

Geen hit zonder dansje en dus doet 501 het goed op TikTok. Met #fullydenim als hashtag wordt iedereen uitgedaagd om zijn of haar beste prestaties te laten zien op de moves van Bilal. 501 is niet alleen zijn tweede Top 40-hit; het is nu ook meteen zijn tweede top 3-hit want met Tigers wist hij vorig jaar de derde plek te bereiken.

1 ( 1) WELLERMAN (220KID x BILLEN TED REMIX)- Nathan Evans

Blijven Slapen klimt een plekje en daarmee komen Snelle en Maan op nummer 2. Nathan Evans is met zijn Wellerman ook deze week de populairste hit van dit moment. De zanger uit Schotland staat nu voor de vierde week op nummer 1.

