Naturalis: een prachtige etalage van de wetenschap

Fouten gemaakt bij dodelijk ongeluk Deadpool

Filmstudio 20th Century Fox heeft verschillende veiligheidsvoorschriften overtreden op de set van de film Deadpool 2. Dat concludeert een commissie in een rapport dat woensdag is uitgekomen. Het onderzoek werd ingesteld na een ernstig ongeval op de set van de film in 2017. Stuntvrouw Joi Harris kwam daarbij om.