Nazareth-zanger Dan McCafferty op 76-jarige leeftijd overleden

Acteur House of the Dragon stiekem verwisseld met tweeling­broer

De tweelingbroers Luke en Elliott Tittensor kwamen allebei voor in het eerste seizoen van de HBO-serie House of the Dragon, maar Luke viel ook stiekem in voor Elliott toen hij ziek werd en een scène niet kon filmen. Regisseur Greg Yaitanes onthulde de wissel in de podcast West of Westeros van Entertainment Weekly.

7 november