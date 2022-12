Nederland is helemaal in de kerststemming: Mariah Carey en co worden massaal gestreamd

Wie een blik werpt op de Nederlandse Spotify Top 50 van vandaag waant zich al twee weken verder. Op de hoogste positie pronkt All I want for Christmas is you van Mariah Carey, daarna volgt Last Christmas van Wham en crooner Michael Bubblé sluit de top 3 af met It's beginning to look a lot like Christmas. Ook klassiekers van Andy Williams (It's the most wonderfull time of the year), José Feliciano (Feliz navidad), Chris Rea (Driving home for Christmas) en Brenda Lee (Rockin’ around the Christmas tree) zijn hoog in de lijst te vinden.



Kerstnummers met een minder grote traditie, maar die ook goed scoren zijn van Ariana Grande en Kelly Clarkson. Grande staat op de vierde plek met haar Santa tell me. Clarkson bevindt zich op de zesde plek met Underneath the tree. De enige actuele hit die al het kerstgeweld onderbreekt is Ladada van Claude, die op dit moment zijn doorbraak beleeft bij het grote publiek. Hij staat op de tiende plek.



Dat uitgerekend deze kerstnummers hoog in de hitlijst staan, is niet verrassend. Onlangs maakte Spotify bekend wat de meest gestreamde kerstsongs aller tijden zijn. Dit is de top 10: