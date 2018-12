Nederland massaal in de bres voor zieke deelnemers EO-programma

Dankzij gulle kijkers kunnen Samantha Jaeggi-Werther, Evert Bloemert en de zesjarige Geuko van Lang worden behandeld in het buitenland. MS-patiënt Samantha kan zich voorbereiden op een stamceltransplantatie in Zweden en Geuko, die door een agressief virus in zijn ruggenmerg grotendeels is verlamd, maakt zich op voor een intensieve revalidatie in het Amerikaanse Baltimore. Evert Bloemert, die een dwarsleasie heeft, kreeg 107.000 euro gedoneerd voor een exoskelet om weer rechtop te kunnen staan. De drie ontvingen respectievelijk 90.000, 107.000 en 205.000 euro.

In het EO-programma Je Geld of Mijn Leven, met presentator Bert van Leeuwen, vroegen woensdagavond vier mensen tv-kijkers om een financiële bijdrage voor behandelingen die ze zelf niet kunnen betalen. Bijvoorbeeld omdat ze door Nederlandse dokters zijn opgegeven, terwijl er over de grens wel een levensreddende, maar dure behandeling bestaat. Die behandelingen worden hier niet altijd goedgekeurd of vergoed. Of zijn soms zo specialistisch en zeldzaam dat ze niet worden aangeboden. Naar de lancering van de medische crowdfundingscampagnes keken 620.000 kijkers.

Ook de vierde deelnemer komt in de buurt van hun streefbedrag. Eefje Muller heeft al ruim 80 procent van het benodigde geld binnen (196.000 euro) voor een immunotherapie behandeling in Duitsland. De Hillegomse heeft baarmoederhalskanker en is in Nederland uitbehandeld. Via de website van de EO kan nog worden gedoneerd.

Volgend jaar keert Je Geld of Mijn Leven terug op de buis. Dan zien we hoe het de vier patiënten sinds de kick-off uitzending is vergaan.