Nederland voelt voor Black Eyed Peas als ‘tweede thuis’

The Black Eyed Peas zijn blij dat de tour Masters of The Sun hun de kans geeft om na acht jaar weer op te treden in Amsterdam. Dit vertelden ze vandaag in VondelCS. De rappers Will.i.am, Apl.de.ap en Taboo kwamen naar het stadspark voor een ontmoeting met de fans en een signeersessie.

,,We vinden het altijd fantastisch om in Nederland te zijn'', zegt Apl.de.ap, die graag herinnering ophaalt aan de vroegere shows van The Black Eyed Peas in Paradiso. ,,Het voelt als een tweede huis en we kunnen niet wachten op de show van vanavond.’’

Taboo vult aan: ,,Het is goed om terug te zijn met een nieuw album, Masters Of The Sun volume 1. Nieuw materiaal! Het voelt goed om er na al die jaren weer voor te kunnen gaan. Fans kunnen van ons veel energie verwachten. Maar ik verwacht van de Nederlandse Peabodies dat ze meer lawaai kunnen maken dan in Frankrijk waar we gisteren waren.’’

Nieuwe fans

Sommige fans gaan naar meerdere concerten van de Europese tournee. Apl.de.ap: ,,Daarom houden we van de Peabodies, we kunnen altijd op ze rekenen. Ik weet dat het album even op zich heeft laten wachten, maar we bedanken ze voor hun geduld.’’

Taboo merkt op dat er jonge aanwas zit tussen de schare fans. ,,We hebben nu oude en jonge, nieuwe fans. We hebben fans van het eerste uur die al in de jaren 90 met ons rockten en met ons mee zijn gegroeid. Maar ze kregen ook kinderen die fan zijn geworden. Will.i.am doet The Voice in het Verenigd Koninkrijk en daarmee trekt hij ook weer nieuw publiek naar ons toe.’’

Will.i.am kon er vanmiddag niet geheel bij zijn, hij was slecht bij stem. Maar zijn collega's zijn er zeker van dat Will.i.am de fans vanavond niet zal teleustellen in AFAS Live.

