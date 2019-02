Nederlander grijpt naast Oscar

Samuels liet op voorhand weten het lastig in te schatten hoe groot de kans op een Oscar was. ,,Het zal niet in ons voordeel werken dat bijna niemand hier in Amerika onze film heeft gezien. Vice is veel bekender en heeft ook veel marketing gedaan. En de haarexperts binnen de Academy zullen misschien eerder op Mary Queen Of Scots stemmen. Zo kun je van alles bedenken, maar uiteindelijk heb ik echt geen idee.”