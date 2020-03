Nederlanders kijken door coronacrisis massaal veel meer tv

Volgens een woordvoerder is het effect van de maatregelen duidelijk zichtbaar. Niet alleen de groep mensen die 'live' tv kijkt gaat omhoog maar ook het uitgesteld kijken zit in de lift en mensen zetten vaker on demand-platformen als Netflix of Disney+ aan. Vooral het aantal kijkers in de vooravond en avond ging omhoog, het tijdstip waarop de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma's beginnen. Vorige week lag de piek gemiddeld tussen 20.00 en 21.00 uur met een totaal aantal kijkers van 7,1 miljoen. Die piek bleef vorig jaar rond dezelfde tijd onder de 6 miljoen.

Kijkcijferrecords

Vooral de cijfers van de nieuws- en actualiteitenrubrieken namen in de afgelopen weken een vlucht, zag KijkOnderzoek. Vergeleken met vorig jaar in dezelfde periode wordt er nu 61 procent meer naar gekeken. Sommige programma's, zoals De Wereld Draait Door, zagen hun kijkcijfers in de afgelopen weken verdubbelen. De show van Matthijs van Nieuwkerk noteerde gisteren bijvoorbeeld opnieuw een kijkcijferrecord met dit keer bijna 4,6 miljoen kijkers.



KijkOnderzoek stipt daarnaast ook de ‘uitzonderlijke momenten’ aan waarop Nederland werd toegesproken door minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander. De toespraken werden respectievelijk door 7,4 miljoen en 6,6 miljoen Nederlanders gezien.



Het aantal kijkers voor sport en fictie neemt in deze weken juist af. Voor sport is dat niet zo gek: er is nauwelijks meer sport op tv doordat de meeste wedstrijden zijn geannuleerd.