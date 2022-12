Nederlanders zochten massaal naar nieuws over The Voice en gecancelde sterren

Ook Glennis Grace, Lil Kleine en The Tinder Swindler

Ook wilden mensen in 2022 veel weten over veroordeelde sterren en andere aan entertainment gelieerde criminele personen. Zo werd er vaak gezocht op Glennis Grace en Lil Kleine, die werden verdacht van mishandeling. Ook Jeffrey Dahmer, een Amerikaanse seriemoordenaar waar Netflix een serie over maakte, was een populaire zoekterm. Op The Tinder Swindler, een Netflix-film over een man die vrouwen via een datingapp oplicht, werd eveneens veel gezocht.



Verder werd er veel gegoogeld op dit jaar overleden sterren als Bob Saget, Olivia Newton-John en Aaron Carter. Ook Nederlandse beroemdheden die niet meer onder ons zijn, waren trending op Google. Zo zochten mensen vaak op Piet Paulusma, Henny Vrienten en Jan Rot.