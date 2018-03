Nederlands model: Steven Seagal greep onder mijn bikinitopje tijdens auditie

Angstaanvallen

Bij de persconferentie gisteren barstte de 33-jarige Dadis in tranen uit tijdens het delen van de details. ,,Steven bleef maar naar me staren, alsof er niets gebeurd was. Ik was totaal van de kaart en verliet met een gevoel van afschuw de hotelkamer. (...) Sinds die tijd lijd ik aan depressies en angstaanvallen. Bovendien vind ik het moeilijk om mannen te vertrouwen.''

Nu de naam van de acteur is opgedoken in de eindeloze lijst van beroemdheden die worden beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, durft ze haar verhaal te doen. Ze werd gisteren bijgestaan door haar advocate Lisa Bloom en voormalig actrice-model Regina Simons (43), die haar verhaal in januari deed. Zij zou in 1993 door Seagal zijn verkracht in zijn slaapkamer, nadat hij haar had uitgenodigd voor een zogenoemde 'wrap party' na de opnames van On Deadly Ground. ,,Ik moest huilen toen hij bovenop me lag. Iedereen heeft het altijd maar over terugvechten als zoiets je overkomt, maar ik was compleet verstijfd en kon niks meer uitbrengen of doen. Steven was drie keer zo groot als ik'', verklaarde ze eerder.