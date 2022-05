Nederlandse acteur Eric Schneider (87) overleden na val

Schneider studeerde in 1960 af aan de Toneelacademie Maastricht en had datzelfde jaar een hoofdrol te pakken in Zuiden (Sud) van regisseur Julien Green. Zijn eerste hoofdrol op het witte doek had hij in 1965 te pakken, met hoofdrol in de Nederlandse zwart-witfilm 10.32. Twee jaar later ontving hij de prestigieuze Louis d’Or voor zijn vertolking van de titelrol in Hamlet bij het Nieuw Rotterdams Toneel. Gedurende zijn loopbaan als theateracteur speelde hij voor gezelschappen zoals Toneelgroep De Appel, Publiekstheater en Nationale Toneel.