Nederlandse artiesten centraal bij radiozenders op Koningsdag

Door de coronacrisis zijn veel optredens van artiesten vervallen. De radiozenders hopen de Nederlandse muzikanten te helpen door op Koningsdag van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur in de avond uitsluitend muziek van Nederlandse bodem te laten horen.



Eenheid is het symbool van de themadag, aldus de radiozenders die meedoen aan de actie. ,,Saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd.”



De betrokken radiostations roepen andere zenders in heel het land op om ook mee te doen aan de actie.