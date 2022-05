Nederlandse Ayleen uit Tinder Swindler te gast bij Jada Smith

Nikkie Plessen en Doutzen Kroes in lijst rijkste jonge miljonairs

TV-presentatrice, actrice en modeontwerpster Nikkie Plessen is een van de slechts drie vrouwen in de lijst van de rijkste jonge selfmade miljonairs. In de jaarlijkse lijst van het tijdschrift Quote staat Nikkie op de 47e plaats.

